Ex-Santos, jovem de R$ 500 mi é dispensado por time da Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Guarani anunciou a rescisão contratual com Renyer, atacante formado no Santos que foi uma das principais promessas do futebol brasileiro no fim da década passada. Ele, que tem 21 anos atuou apenas três vezes com a camisa bugrina pela Série B e está livre no mercado.

LEMBRA DELE?

Renyer chegou ao clube do litoral paulista ainda em 2013, quando tinha 11 anos. Em pouco tempo, o jovem se destacou nas categorias de base e despertou atenção da diretoria.

O atacante subiu para o profissional antes de completar 17 anos, era visto como um "novo raio da Vila" e teve multa rescisória de R$ 532 milhões -ele chegou a renovar contrato por duas vezes- uma na gestão José Carlos Peres, em 2019, e outra com Orlando Rollo, em 2020.

Em meio aos holofotes, Renyer ganhou fama até em simuladores: no Football Manager, jogo de gerenciamento de futebol, ele era uma das maiores joias nacionais e chegou a "ganhar moral" de Antoine Griezmann, astro francês que contratou o brasileiro para seu time virtual.

As lesões, no entanto, dificultaram a "vida real" do jovem, que precisou passar por duas cirurgias no joelho e não conseguiu se firmar entre os profissionais do Santos em meio à grande expectativa da torcida.

Diante do alto salário, Renyer foi dispensado pelo Santos no fim do ano passado e assinou com o Guarani, mas novamente não vingou: no clube de Campinas, foram apenas três partidas disputadas, todas iniciando como reserva -uma em abril, uma em maio e uma em junho.

O Guarani Futebol Clube informa que formalizou a rescisão, em comum acordo, do contrato do atacante Renyer, que já não integra mais o elenco bugrino. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso no seguimento de sua carreira nota do Guarani