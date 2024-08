Palmeiras evita clima de tudo ou nada, mas encara clássico sob pressão

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras entra em campo pressionado por um bom resultado no clássico diante do São Paulo, neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. No entanto, o clube evita o clima de tudo ou nada para o duelo, já que o campeonato ainda tem muitas rodadas a serem disputadas e a equipe tem um jogo importantíssimo no meio de semana.

"Se perder no domingo, o ano pode acabar na quarta". Parte da torcida palmeirense e da imprensa têm comprado o discurso de que um resultado ruim contra o São Paulo somado a uma eventual eliminação para o Botafogo, nas oitavas da Libertadores, pode fazer com que o ano do Palmeiras acabe em agosto.

O Palmeiras evita esse discurso internamente e tem como prioridade o jogo decisivo pela Libertadores. Tanto é que Abel Ferreira colocará em campo um time misto -assim como o São Paulo, que também deve poupar titulares de olho no jogo de volta da competição contra o Nacional.

Clássico é "jogo de seis pontos" e pode fazer uma das equipes ficar distantes dos líderes. O Alviverde é o 4º, com 38 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que é o 5º. As equipes estão a seis pontos do atual líder Fortaleza, que tem um jogo atrasado, e em caso de empate no clássico podem terminar a sete pontos do Botafogo — se o Alvinegro vencer o Flamengo.

O Palmeiras tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos (no jogo de volta contra o Fla), e nesse período caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo e está pressionado para o duelo de volta contra o Botafogo.

EXEMPLO DO PASSADO

O Palmeiras ainda tem 16 jogos para fazer no Brasileirão e está no G4 do Brasileirão com poucos pontos de diferença para os líderes.

No ano passado, o clube caiu na semifinal da Copa Libertadores para o Boca Juniors, e, após uma sequência de quatro derrotas seguidas no Brasileirão, esteve 14 pontos atrás do Botafogo e ainda conseguiu terminar o ano com o título.

Abel tem como um dos grandes objetivos da temporada reeditar o tricampeonato brasileiro consecutivo da era dos pontos corridos, que aconteceu pela única vez com o São Paulo, vencedor em 2006, 2007 e 2008.