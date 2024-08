Flamengo deixa de ganhar mais de R$ 180 milhões com vendas frustradas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo recalcula rotas no mercado da bola e, se de um lado, acertou o retorno de Michael e tenta deixar o elenco mais robusto em meio às baixas, viu oportunidades de venda não se concretizarem nesta janela que, juntas, totalizariam mais de R$ 180 milhões aos cofres rubro-negros.

O QUE ACONTECEU

A Atalanta, por exemplo, desistiu do lateral direito Wesley após um impasse nas negociações. O Rubro-Negro alega que houve uma indefinição em relação à data da viagem do jogador para a Itália e que em seguida o clube italiano informou extraoficialmente que estava saindo da negociação. Diretor-executivo do Flamengo, Bruno Spindel disse que a agremiação da Gávea "não é uma várzea".

A tratativa envolvia 16 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões) pelos 90% do jogador que pertencem ao Flamengo. O negócio poderia alcançar algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) caso bônus fossem atingidos.

Outro caso foi a proposta do West Ham (Inglaterra) pelo zagueiro Fabrício Bruno. O Flamengo chegou a aceitar a oferta, mas o jogador a recusou.

Os ingleses sinalizaram com 15 milhões de euros (cerca de R$ 84 milhões na cotação da época), também pelos 90% que o clube tem do zagueiro, mas o defensor não se animou com a oferta salarial e preferiu continuar no Rubro-Negro.

Fabrício Bruno, porém, desperta o interesse do Rennes (França) e ainda pode ser negociado. Vice de futebol do Fla, Marcos Braz, no entanto, "alfinetou" o zagueiro após a derrota por 4 a 1 para o Botafogo, dizendo que ele teve a oportunidade de ir para a Inglaterra e não foi.

AINDA DISTANTE DO ORÇAMENTO DE VENDAS PARA 2024

O Flamengo tem a previsão de R$ 114 milhões em vendas na atual temporada. O valor foi o estimado no orçamento publicado no site oficial do clube.

Até aqui, foram vendidos cerca de R$ 59 milhões. A quantia refere-se às despedidas de Thiago Maia (Internacional), por R$ 23,8 milhões; Santos (Fortaleza), por R$ 4,8 milhões; Matheuzinho (Corinthians), por R$ 21,8 milhões; e André Luiz (Estrela da Amadora), por R$ 2,7 milhões. Esses foram os valores já divulgados em balanço. Werton completa a lista em venda de R$ 5,8 milhões que ainda não foi lançada neste balancete.

MICHAEL CHEGA LIVRE

O Flamengo, por outro lado, tem buscado reforços e trouxe Michael sem custos. O atacante retorna ao clube após rescindir seu contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, que iria até 2025. Seu novo vínculo com o Rubro-Negro é de quatro anos.

O clube também tem analisado laterais e meias. A necessidade por contratações se dá após uma série de lesões. O atacante Everton Cebolinha e o lateral esquerdo Viña, por exemplo, não atuam mais nesta temporada. Pedro, Gabigol e Arrascaeta estão com contusões musculares.

"O Flamengo está no mercado como sempre esteve. O Flamengo vai contratar jogador que entenda que possa solucionar os nossos problemas. Não adianta colocar pressão. Entendemos a torcida querer reforços, mas temos de entender que, na última semana, tivemos de fazer uma remodelação por razões óbvias: no jogo passado tivemos sete jogadores contundidos", disse Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo.