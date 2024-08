Jô rescinde com o Amazonas após oito meses de clube, seis gols e prisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem de Jô pelo Amazonas chegou ao fim. A rescisão contratual foi publicada no BID na terça-feira (20).

O encerramento do contrato se deu de forma amigável. O atleta disputou apenas uma partida desde julho. O Amazonas não se despediu oficialmente com qualquer texto ou publicação em redes sociais.

Jô deixa o Amazonas após oito meses. O atacante de 37 anos foi anunciado no início do ano por uma temporada, para ajudar o clube amazonense em sua estreia na Série B.

O atacante com passagem pela seleção brasileira marcou seis gols durante a passagem. Jô totalizou 26 partidas, balançando as redes três vezes no Campeonato Amazonense e três vezes na Série B. Ele deixa a equipe sem levantar títulos, já que o Amazonas foi vice no estadual para o Manaus.

A 'era Jô' no Amazonas foi marcada por prisão em São Paulo. O atacante foi capturado pela polícia em Campinas durante viagem com o elenco para enfrentar a Ponte Preta. O atleta fez pagamento de pensão alimentícia que estava pendente e foi liberado após um dia detido.

O Amazonas conta com os gols de Sassá para suprir a ausência de Jô. O atacante ex-Botafogo e Cruzeiro é artilheiro da equipe na temporada, com nove gols. O clube amazonense é 10º colocado na Série B, com 30 pontos, a seis da zona de acesso à primeira divisão.