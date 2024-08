Vinícius não exclui Arábia e fortuna que pode tirá-lo do Real Madrid

Vinícius Júnior está considerando seriamente a possibilidade de vir a abandonar o Real Madrid, após o 'assédio' de que está a ser alvo, por parte da Arábia Saudita, de acordo com informações adiantadas, este domingo, pela estação televisiva ESPN.

O Al-Ahli Jeddah teria feito chegar às mãos do jogador uma proposta concreta que contemplaria um salário de até 350 milhões de euros por ano, tendo o próprio pedido para que o clube esperasse até ao final da presente temporada, porque sente que, no Real Madrid, tem a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro, já este ano.

Esta é uma operação que está sendo gerida pelo Public Investment Fund, e que conta com o apoio do próprio governo, visto que o atacante iria tornar-se num dos principais embaixadores da candidatura à organização da Copa do Mundo de 2034.

A mesma publicação acrescenta que a direção liderada por Florentino Pérez já teria afirmado que não admite abrir mão do jogador abaixo dos bilhões de euros que constam na cláusula de rescisão. Uma postura que, no entanto, poderá vir a alterar-se.

Isto porque o jogador de 24 anos de idade está a apenas duas temporadas de terminar o contrato, no próximo verão europeu.

