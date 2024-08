Destaque do Brasil nas Olimpíadas fará teste na NBA e pode ser processado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Caboclo, destaque do Brasil nas Olimpíadas de Paris, vai treinar com o Golden State Warriors, time da NBA, na tentativa de atuar na principal liga de basquete do mundo. Em meio à novidade, ele pode ser processado pelo seu atual clube, o Partizan Nis, da Sérvia.

O ala-pivô fará testes na franquia de San Francisco até a quinta-feira (29). A novidade foi divulgada por Daniel Hazan, empresário do jogador, ao jornal sérvio Sportando.

O objetivo de Caboclo é atuar nos Warriors, mas ele também tem em mãos uma proposta do Hapoel Tel Aviv, de Israel: o clube ofereceu cerca de R$ 10 milhões por temporada ao brasileiro.

Uma eventual transferência, no entanto, pode virar caso judicial envolvendo o Partizan Nis, time que ele defendeu nos últimos meses.

O clube sérvio, segundo a imprensa local, tem direito a uma renovação automática por uma temporada e, mesmo diante de recentes problemas com o brasileiro, pretende ativar a cláusula e mantê-lo no elenco.

Há uma multa imposta a Caboclo em caso de saída para uma franquia da NBA: o Partizan Nis receberia, em caso de rescisão, uma indenização de R$ 5 milhões.

O jogador, no entanto, quer sair sem pagar o valor alegando que seu atual clube tem vencimentos pendentes. O imbróglio está sob apuração da FIBA (Federação Internacional de Basquete), e um processo ao jogador não é descartado na Sérvia.

O ala-pivô não é nome estranho na NBA: entre idas e vindas, ele atuou nos EUA por sete temporadas, entre 2014 e 2021, acumulando passagens por Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e Houston Rockets.

