Izquierdo assistiu ao nascimento do filho duas semanas antes de morrer

O futebol sul-americano está de luto nesta quarta-feira pela morte de Juan Izquierdo, jogador de 27 anos, que sofreu uma parada cardíaca na última quinta-feira, durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, entre São Paulo e Nacional.

O zagueiro, natural de Montevidéu, capital do Uruguai, não resistiu aos danos neurológicos causados pelo episódio. Izquierdo, que estava no Nacional desde 2022, faleceu durante a madrugada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o incidente.

Juan Izquierdo deixa sua esposa, Selena, e dois filhos: uma menina de dois anos e um menino recém-nascido, que veio ao mundo no dia 16 de agosto. O jogador chegou a compartilhar imagens do nascimento nas redes sociais.

Além de sua esposa, os pais de Izquierdo, Sandra e Nelson, assim como sua irmã, Sofia, viajaram para São Paulo após o ocorrido e estiveram ao seu lado durante os últimos dias de vida.



© Instagram Juan Izquierdo

