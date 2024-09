Mbappé quebra jejum no Bernabéu e garante vitória do Real sobre o Bétis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé, enfim, desencantou no Santiago Bernabéu e marcou seus dois primeiros gols na La Liga contra o Real Bétis neste domingo (1º), em partida válida pela quarta rodada do torneio.

Com a vitória, o Real Madrid chega a oito pontos na tabela de classificação e assume a vice-liderança ao final da quarta rodada, ficando à frente do Atlético de Madri no saldo de gols. Já o Betis estaciona nos dois pontos e fica na 17ª colocação, ainda com um jogo a menos.

Com a pausa por conta da Data Fifa, os times só voltam a campo daqui a duas semanas. O Real Madrid visita a Real Sociedad no dia 14 de setembro, um sábado, às 16h, enquanto o Betis joga um dia antes, em casa, contra o Leganés, também às 16h.

COMO FOI O JOGO

Primeiro tempo equilibrado. O Real Bétis ameaçou ir para cima do Real Madrid, mas a boa atuação da defesa do time da casa conteve o ataque visitante. Já o Real Madrid também chegou com perigo com Vinicius Jr. e Mbappé e nas cobranças de escanteio, com Éder Militão.

Mbappé decide no segundo tempo. O atacante francês começou a contagem de seus gols no estádio do Real Madrid e na La Liga, com direito a gol de pênalti.