'Se você não se cuida, o futebol te destrói', diz Raphinha sobre saúde mental

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Raphinha falou sobre a dificuldade de adaptação no começo de sua passagem pelo Barcelona, admitiu ter pensado em deixar o clube catalão e destacou a necessidade de trabalho psicológico no mundo do futebol em uma entrevista à rádio catalã RAC1.

O QUE ELE DISSE

Deixar o Barcelona. "Sim, pensei nisso. Os primeiros meses foram complicados para mim e minha família. Depois da Copa do Mundo eu melhorei e pude acabar bem a temporada. Fiquei mais tranquilo, mas o início foi bastante difícil. Me custou muito a adaptação ao clube".

O futebol te destrói. "Faço trabalho psicológico porque vi o quanto é importante. Todo mundo deveria fazer porque ajuda muito. Se você não cuida de si mesmo, o futebol te destrói. É muito fácil entrar em depressão e desistir de tudo".

O QUE ACONTECEU

Raphinha chegou ao Barcelona na metade de 2022, vendido pelo Leeds United por 55 milhões de euros (cerca de R$ 341 milhões na cotação atual).

Ele sofreu para se adaptar no começo e pensou a deixar o clube catalão. Fez vinte gols em 87 jogos com a camisa do Barça nas duas primeiras temporadas.

Raphinha viu seu nome em especulações para deixar o Barcelona mesmo no fim da temporada passada, com bom desempenho no início da trajetória do técnico Hansi Flick. O Al-Hilal, de Neymar, seria um dos possíveis destinos do jogador, segundo a imprensa espanhola.

O brasileiro começa muito bem a temporada atual e soma três gols e duas assistências em quatro jogos. Ele fez um hat-trick na goleada de 7 a 0 sobre o Real Valladolid e vem sendo um dos destaques do time que lidera a La Liga com quatro vitórias em quatro jogos.