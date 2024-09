Dupla de brasileiros do Manchester United diz 'não' a Mourinho

O mercado de transferências de verão na Turquia segue aberto até o dia 13 de setembro, e o Fenerbahçe, comandado pelo técnico português José Mourinho, continua em busca de novos reforços.

Recentemente, surgiram especulações sobre possíveis negociações com Casemiro e Antony para o tradicional clube turco. No entanto, de acordo com o repórter italiano Fabrizio Romano e o jornal britânico Daily Mail, ambos jogadores não têm intenção de deixar o Manchester United.

O Fenerbahçe já garantiu a contratação de Çaglar Soyuncu (que chegou a ser vinculado ao FC Porto), Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Oguz Aydin, Rade Krunic, Sofyan Amrabat, Leven Mercan, Melih Bostan, Cenk Tosun, Yigit Fidan e Marius Tresor Doh.

A temporada começou de forma instável, com alguns resultados abaixo do esperado, mas parece estar se estabilizando após vitórias expressivas contra Rizespor e Alanyaspor, por 0-5 e 3-0, respectivamente.

