Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar: 15 craques ausentes da Bola de Ouro

A lista de 30 candidatos à Bola de Ouro, divulgada esta quarta-feira pela France Football, está recheada de craques mundiais (com um brasileiro em destaque), mas há vários nomes famosos que não se encontram entre os indicados, desde Cristiano Ronaldo a Lionel Messi e outras tantas referências do mundo do futebol.

Esta é, desde logo, a primeira vez em que nenhum dos dois astros do futebol mundial está na corrida pela Bola de Ouro, desde 2003, sendo que o jogador português até chegou a ficar fora do top30 na temporada passada.

Veja a lista!

Leia Também: Bola de Ouro tem indicação de Vinícius Júnior e mais 4 brasileiros; veja lista completa

Leia Também: Rodrygo reage com ironia à ausência na lista da Bola de Ouro