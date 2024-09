Italo vira com aéreo, bate australiano e segue na briga pelo bi do surfe

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Italo Ferreira venceu o primeiro duelo do WSL Finals, nesta sexta-feira (6), com um aéreo nos segundos finais e continua vivo na busca pelo bicampeonato mundial.

Italo Ferreira venceu o australiano Ethan Ewing nos segundos finais do primeiro duelo da decisão, que vem sendo disputada nas ondas de Trestles, na Califórnia. Ele teve um somatório de 15,47, contra 14,83 de Ethan.

Italo Ferreira e Ethan Ewing começaram o duelo 'on fire'. Depois de o brasileiro abrir a série com um 4,17, o australiano respondeu com uma ótima onda que recebeu 8,33 dos juízes. Italo dropou logo na sequência e aproveitou toda a onda para somar um 7,67, deixando a disputa bem equilibrada.

Ethan Ewing conseguiu um 5,67 e abriu vantagem, mas Italo Ferreira virou a bateria ao tirar uma nota 7. Nos minutos finais, Ethan Ewing, chegou a ficar à frente na bateria depois de somar 6,5, mas o brasileiro 'tirou um coelho da cartola' em sua última onda nos segundos finais e, com um aéreo, tirou 7,80 para vencer a bateria, para delírio da torcida brasileira presente na Califórnia.

Na próxima bateria, o brasileiro enfrenta outro australiano: Jack Robinson. Se vencer, ele ainda tem outros dois adversários pela frente em busca do caneco no WSL Finals: o norte-americano Griffin Colapinto e o havaiano John John Florence, que busca o seu terceiro título mundial.

Italo busca o seu segundo título mundial. Ele levantou o troféu pela primeira vez no ano de 2019, quando o Mundial de Surfe ainda era disputado no formato de pontos corridos.