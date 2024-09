Flamengo fixa data limite por busca de substituto para Pedro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo perdeu seu principal centroavante, Pedro, devido à grave lesão sofrida em treino pela seleção brasileira. O vice-presidente de Futebol do clube, Marcos Braz, estipulou prazo para até terça-feira (10) para a busca por um novo atacante.

Em entrevista à Fla TV, no YouTube, o dirigente disse que é obrigação da equipe entender se existe a necessidade da contratação de outro centroavante, após a lesão do camisa 9: "Depois que teve a história do Pedro (ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo), acho que é dever nosso conversar com o técnico e comissão técnica, ver se de fato é necessária uma reposição".

O dirigente estipulou prazo para até terça-feira (10) para resolver a situação. "Tem muita especulação, tem muita conversa fiada", afirmou. "Mas, como eu disse pra você, é uma obrigação nossa, é um dever nosso, estar atento ao mercado e ver o que é melhor pro Flamengo aí. A gente, com calma, vai decidir isso aí até terça-feira".

Braz reforçou ainda a presença de outros três atacantes com as mesmas funções de Pedro no elenco: Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique. "Tem um jogador que sempre resolveu nossos problemas todos, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos. Tem o Bruno Henrique, que pode fazer ali o nove também", disse o dirigente.