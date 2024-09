Brasil pode deixar zona de classificação para Copa; veja cenários

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Paraguai colocou ainda mais pressão no Brasil de Dorival Júnior. A seleção pentacampeã encara o Chile no próximo compromisso das Eliminatórias e pode, em caso de novo tropeço, ficar fora da zona de classificação à Copa do Mundo de 2026.

RISCO REAL

Os seis primeiros colocados ao final das 18 rodadas garantem vaga no Mundial -o 7° colocado vai encarar a repescagem. O modelo é novo e "ajuda" a seleção, já que, antigamente, apenas os quatro primeiros cravavam classificação direta.

O Brasil caiu para a 5ª colocação na noite de terça (10), já que o Equador venceu o Peru e chegou aos 11 pontos. Em condições normais, aliás, a seleção de Sebastián Beccacece teria 14 pontos, mas houve punição por um documento falsificado nas Eliminatórias passadas.

Se não vencer o Chile, o elenco de Dorival Júnior pode cair até para o 8° lugar, a depender de uma combinação de resultados.

COMO ESTÁ A TABELA?

1 - Argentina: 18 pontos (saldo +8)

2 - Colômbia: 16 pontos (saldo +4)

3 - Uruguai: 15 pontos (saldo +8)

4 - Equador: 11 pontos (saldo +2)

5 - Brasil: 10 pontos (saldo +1)

6 - Venezuela: 10 pontos (saldo -1)

7 - Paraguai: 9 pontos (saldo -1)

8 - Bolívia: 9 pontos (saldo -5)

9 - Chile: 5 pontos (saldo -8)

10 - Peru: 3 pontos (saldo -8)

SE PERDER PARA O CHILE...

... o Brasil fica fora da zona de classificação se Venezuela não perder e Paraguai e Bolívia ganharem. O Chile até pode ultrapassar a seleção, mas não na próxima rodada -o Peru está em situação mais complicada.

SE EMPATAR COM O CHILE...

... o Brasil fica fora da zona de classificação se Venezuela, Paraguai e Bolívia vencerem seus duelos. Se um deles tropeçar, a seleção fica no 7° lugar e, portanto, na repescagem.

QUAIS SÃO OS JOGOS DA 9ª RODADA?

Chile x Brasil

Venezuela x Argentina

Equador x Paraguai

Bolívia x Colômbia

Peru x Uruguai