Depay sente Corinthians e muda ânimo da torcida ao chefe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Memphis Depay trouxe efeito imediato ao Corinthians antes mesmo de estrear.

A torcida do Corinthians já apoia normalmente, mas o clima estava acima da média na noite da última quarta-feira (11), na Neo Química Arena, na partida contra o Juventude.

Os torcedores já chegavam sorrindo, imitando Depay e confiantes na classificação na Copa do Brasil, esquecendo momentaneamente a zona de rebaixamento do Brasileirão.

A expectativa pela apresentação de Depay antes de a bola rolar gerou uma festa no anúncio de escalação. Todos os jogadores foram muito aplaudidos, até os que vivem má fase, como Yuri Alberto.

Depay finalmente entrou por volta de 20h40 com roupa brilhante. O som ruim atrapalhou o entendimento de suas frases além do "boa noite", mas foi o suficiente para a torcida vibrar.

Depay assistiu ao jogo em um dos camarotes e comemorou demais a classificação no último minuto. Ele ficou impressionado com a recepção e, principalmente, com o apoio da Fiel.

O astro passou no vestiário pós-jogo e teve o primeiro contato com os companheiros. Ele fala pouco espanhol e é melhor no inglês. André Ramalho deve ajudar na adaptação.

CHEGADA EMPOLGADA

Depay mostrou muita animação na chegada ao Corinthians.

O atacante chegou na madrugada de quarta, mas não deixou de cumprir a programação de visita ao CT e Parque São Jorge antes da ida à Neo Química Arena.

Memphis estudou expressões como o "Vai, Corinthians" e partiu dele o penteado no cabelo com o escudo do Timão.

Apesar da "ostentação" com o deslocamento de jatinho, Depay se mostrou tranquilo nessas primeiras horas, sem grandes exigências.

DIRETORIA REAPARECE

A contratação de Memphis Depay fez o presidente Augusto Melo respirar.

O mandatário viu um processo de impeachment ser aberto contra ele no Conselho Deliberativo e a popularidade com o torcedor cair.

Antes recluso, Augusto postou sobre Depay nas redes sociais e apresentou o reforço para a torcida.

O presidente acredita que pode resgatar a esperança dos corintianos com os reforços recentes, a saída da zona de rebaixamento do Brasileirão e a classificação nas copas.

Quem também "sai grande" dessa história é o diretor Fabinho Soldado. Ele conduziu as negociações e foi buscar Depay na Holanda.

Soldado concedeu entrevista após o jogo contra o Juventude e falou sobre o processo para trazer Memphis. Ele também disse que o Corinthians só trará mais reforços em caso de oportunidade de mercado.

"A gente sabe da dificuldade que o Corinthians tem financeiramente. Mas a gente entendeu que era possível. Temos falado sobre isso, o time que o Corinthians tem montado. Não é só o executivo de futebol, existe um trabalho enorme por trás (...) É um jogador que todos conhecem, não tem mistério. Todos jogadores que chegam passam por esse trabalho. E nós trabalhamos no silêncio, um trabalho quase invisível para que a gente chegue onde chegou, que é na contratação. Agora é deixar ele em condições, fazer todo o trabalho físico e de avaliação para que ele fique à disposição para ajudar o Corinthians em todos os objetivos", disse Soldado.