Fisioculturista Illia Yefimchyk, o 'Golem', morre aos 36 Anos

O mundo do fisiculturismo está em luto. O bielorrusso Illia "Golem" Yefimchyk, que aspirava se tornar o próximo Hulk, faleceu na terça-feira passada, aos 36 anos, após sofrer uma parada cardíaca. A causa da morte foi confirmada pela esposa, Anna Yefimchyk, por meio das redes sociais.

"Com uma dor imensa no meu coração, informo que Illia nos deixou... Meu coração está partido em mil pedaços. É uma dor insuportável. A vida pode mudar em um instante", escreveu a esposa em seus stories no Instagram.

Yefimchyk, conhecido como 'The Mutant', foi levado de helicóptero para o hospital no dia 6 de setembro, após a parada cardíaca. Embora os médicos tenham conseguido reanimá-lo durante o transporte, ele faleceu quatro dias depois de ter sido internado.

No universo do fisiculturismo, Illia era uma figura de destaque. Com 1,85 m de altura e 160 kg, ele possuía medidas impressionantes: 60 cm de circunferência no pescoço, 64 cm nos braços e um peito de quase 155 cm.

Yefimchyk já havia admitido que sua dieta não era das mais equilibradas. O fisiculturista consumia cerca de 16.500 calorias por dia, conforme relatado pelo portal Essentially Sports. Sua rotina alimentar incluía sete refeições diárias, começando com 300 gramas de aveia em flocos pela manhã e um almoço com 108 sushis, totalizando 1,6 quilos de arroz e 800 gramas de salmão. Além disso, ele fazia outras duas refeições com 14 panquecas de aveia e 1,3 quilos de carne bovina, totalizando 2,6 kg de carne por dia, acompanhadas de 700 gramas de queijo.

Leia Também: Antigo campeão do mundo detona Mbappé: "Só pensa na política"