Ex-mulher de Caio Paulista diz ter sido vítima de agressões; entenda

Clara Monteiro, ex-esposa do jogador Caio Paulista, utilizou suas redes sociais para expor um episódio traumático de agressão física, psicológica e verbal que teria ocorrido em 2023. A tatuadora publicou uma sequência de fotos mostrando hematomas e compartilhou uma carta aberta relatando o que enfrentou. Em resposta, Caio Paulista, lateral do Palmeiras, negou todas as acusações por meio de sua assessoria e destacou que não há processo criminal contra ele.

Em seu depoimento, Clara revelou que se calou por muito tempo, mas agora decidiu contar sua versão dos fatos: "Estou exausta. Já ultrapassei os meus limites. Cansei de me esconder e me sabotar diversas vezes. Hoje, venho através desta carta aberta para falar sobre algo que me assombra dia e noite", escreveu a tatuadora, que também compartilhou fotos de ferimentos no rosto, pernas e costas. Embora ela não tenha citado diretamente o nome de Caio Paulista, o advogado de Clara confirmou que as acusações são direcionadas ao jogador.

[Legenda]© Instagram-Clara Monteiro

[Legenda]© Instagram-Clara Monteiro

A relação entre Clara e Caio durou de 2022 a 2024, período em que tiveram uma filha. O advogado da tatuadora, Marcos Paulo Arias, informou que existe um processo em andamento na esfera civil, buscando reparação pelos danos causados pelas supostas agressões. Segundo ele, Clara não registrou um boletim de ocorrência na época, alegando medo e o controle que o jogador exercia sobre ela.

Em nota, Caio Paulista negou veementemente as acusações e afirmou que as questões judiciais tratadas entre eles estão relacionadas a temas financeiros, como a pensão alimentícia, e que não há nenhum processo criminal em curso. O Palmeiras, clube em que o jogador atua desde o início de 2024, também se pronunciou, afirmando que, ao tomar conhecimento da denúncia, convocou o atleta para uma reunião. Na ocasião, Caio reiterou sua inocência, afirmando não haver nenhum processo criminal contra ele.

O clube enfatizou que não tolera qualquer forma de violência e que acompanhará o caso de perto, adotando medidas punitivas conforme a gravidade dos fatos e os desdobramentos judiciais.

Veja o desabafo de Clara Monteiro:

“Pensei em inúmeras vezes se iria realmente expor minha vida aqui. Mas eu simplesmente não tive outra opção. Eu estou exausta. Já ultrapassei os meus limites. Eu cansei. Cansei de me calar, cansei de me esconder e de me sabotar por diversas vezes devido a esta situação. Hoje venho através dessa carta aberta para o meu eu, sobre algo que me assombra dia e noite, e sei que vou levar comigo ao decorrer dessa vida, essa cicatriz e esse trauma misturado com esse sentimento de angústia no meu interior. Mas sobre isso tudo eu preciso me manter forte nessa situação todas as manhãs e sei que sou uma mulher forte pra caramba e consegui me manter firme e de pé sozinha até aqui. Mas não estou aqui depois de tanto tempo pra deixar passar em branco, e sei que diversas mulheres passam por isso todos os dias, quero que todas as mulheres leiam e tenham certeza que por mais difícil seja, você consegue sim sair de uma uma agressão psicológica, agressão física e verbal. Eu desejo forças a todas as mulheres que passam por isso e sair disso tudo é muito difícil, mas não é impossível. Me perdoa, me perdoa por tentar te encaixar em um lugar que você não precisava estar, me perdoa por tenta ser quem todos queriam e acabar perdendo a sua essência, me perdoa por tentar te adaptar a circunstâncias que você não merecia estar. eu errei, errei e peço desculpas a você, você chorou, você foi machucada, você ouviu coisas que não precisava, me perdoa por te submeter a coisas que já sabíamos a resposta mas fomos em busca da certeza e ela feio e nos feriu tanto. Você muitas vezes me alertou não estar bem e eu não dei ouvidos porque te fiz suprir as necessidades de outras pessoas esquecendo de você própria. me perdoa por tudo, não farei você enfrentar nada disso novamente, você já se machucou o suficiente para a vida toda”.

Leia Também: Os esportes mais perigosos do mundo! Qual você se arriscava?