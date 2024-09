Guardiola 'estica a corda' e faz desafio a Haaland; entenda

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, antes do confronto contra o Internazionale, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, destacou que Erling Haaland, apesar de seus impressionantes 99 gols em 103 partidas pelo clube, ainda tem espaço para evoluir como jogador.

Guardiola foi direto ao ser questionado sobre o desempenho do atacante: "Se nos próximos 100 jogos ele marcar 99 gols, para mim, está ótimo. Se ele não melhorar, tudo bem. Se continuar com essa média, ficarei mais do que satisfeito", afirmou o treinador, em declarações reproduzidas pela BBC Sport.

O técnico espanhol acredita que Haaland irá crescer naturalmente à medida que acumular mais experiência em campo. "Com o passar dos jogos, ele vai melhorar. É difícil evoluir se não jogar. Ele se tornará um jogador ainda melhor, de forma natural", completou Guardiola, expressando surpresa com os números já alcançados pelo jovem atacante.

Guardiola ressaltou que não espera que Haaland mantenha a frequência de marcar dois ou três gols por jogo, como tem feito recentemente. "Agora, isso está acontecendo, mas não é um problema, porque sei que a qualidade dele está lá. A diferença em relação à temporada passada é que ele está se sentindo bem, sem problemas físicos", concluiu o técnico, destacando o impacto positivo da boa forma física de Haaland nesta temporada.

Leia Também: "Traria Haaland para o Real Madrid. Leva anos a ser descomunal"