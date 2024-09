Elogiado por treinador, Endrick evita falar sobre apelido 'Bobby' no Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apelidado de Bobby entre jogadores do Real Madrid por ter Bobby Charlton, ex-jogador inglês, como ídolo, Endrick evitou falar sobre o que pensa das brincadeiras.

Endrick se esquivou sobre o assunto. Em entrevista à TNT Sports após a vitória do Real Madrid sobre o Stuttgart, nesta terça-feira (17), o atacante fez um comentário breve sobre o tema.

O jogador destacou a união da equipe. Ele citou os momentos de brincadeiras e os mais sérios dentro do elenco e se disse feliz por estar no grupo.

"Meu nome é Endrick, como todos sabem. A equipe é muito importante para nós, a nossa união é assim. A gente brinca, ri um com o outro, puxamos a orelha quando precisamos. Estou muito feliz de estar em um grupo assim", declarou Endrick.

A adaptação não tem sido um problema para Endrick. O brasileiro se disse tranquilo neste pouco tempo em que está na Espanha e no Real Madrid.

"Estou bem tranquilo, muito feliz, o grupo, a comissão e o estafe me acolheram muito bem, então isso é muito bom. Claro, tenho pouco tempo aqui, estou trabalhando bastante e vou sempre trabalhar para ajudar o clube."

Autor do terceiro gol na vitória por 3 a 1 sobre os alemães, Endrick ganhou elogios do técnico Carlo Ancelotti após a partida. Ele disse que o brasileiro tem um 'dom' ao comentar a tomada de decisão do jogador em não tocar a bola no lance em que marcou o terceiro gol do Real Madrid sobre o Stuttgart.

O treinador do Real Madrid destacou a coragem do brasileiro. A efetividade também foi um ponto citado pelo técnico italiano após a partida.

"Endrick tem coragem. Foi um contra-ataque e ele teve a coragem de chutar e marcar. Foi a última bola do jogo e a melhor solução era passá-la, mas ele se saiu muito bem. Eu não imaginava que faria isso, mas ele tem esse dom. É muito eficaz", disse Ancelotti.

QUEBRA DE RECORDE

O Real Madrid sofreu, mas venceu o Stuttgart por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, na estreia das duas equipes na atual edição da Champions League.

Mbappé, Rüdiger e Endrick marcaram os gols da equipe espanhola. Undav balançou as redes pelo lado alemão.

O gol marcado por Endrick já no último lance do jogo tornou o atacante o brasileiro mais jovem a marcar um gol na Champions. Ele foi às redes com 18 anos, 1 mês e 27 dias.

A marca pertencia a Rodrygo. Em 2019, o atacante balançou as redes adversárias pela primeira vez na competição com 18 anos, 9 meses e 28 dias, também pelo Real Madrid

Brasileiros mais jovens a marcarem na Champions:

Endrick (Real Madrid) - 18 anos, 1 mês e 27 dias - 17/09/2024

Rodrygo (Real Madrid) - 18 anos, 9 meses e 28 dias - 06/11/2019

Marquinhos (PSG) - 19 anos, 4 meses e 3 dias - 17/09/2013

Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) - 19 anos, 4 meses e 4 dias - 13/12/2023

Vini Jr (Real Madrid) - 19 anos, 4 meses e 29 dias - 11/12/2019

Carlos Alberto (Porto) - 19 anos, 5 meses e 15 dias - 26/05/2004

Leia Também: Endrick marca, quebra recorde e Real vence Stuttgart na Liga dos Campeões

Leia Também: Endrick se casa com namorada Gabriely Miranda e cumpre 'desejo' aos 18 anos