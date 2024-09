Documentário de Simone Biles revela erro que poderia tirar ouro de Rebeca Andrade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ouro de Rebeca Andrade no solo das Olimpíadas de Paris poderia ter passado para as mãos de Simone Biles, se a arbitragem não tivesse cometido um erro. Imagens do documentário da ginasta americana na Netflix mostraram que essa possibilidade existiu.

Um vídeo do documentário, que também foi usado por Jordan Chiles como parte do apelo para manter sua medalha de bronze, mostrou Biles perguntando à treinadora do time dos EUA, Cecile Landi, se um recurso havia sido pedido sobre sua pontuação na apresentação do solo.

O vídeo mostra Biles falando a Landi: "Ele está perguntando?", referindo-se ao marido dela e co-técnico, Laurent. Landi respondeu: "Ele disse que sim." Laurent, então, falou com Landi em francês e ela disse a Biles: "Eles não enviaram."

Biles terminou 0,033 pontos atrás de Rebeca e ganhou a prata na final individual feminina do solo. Se a investigação fosse bem-sucedida, a americana teria ganhado pontos suficientes para receber o ouro.

Em resposta ao vídeo, Biles escreveu no X (suspenso no Brasil) que Rebeca mereceu a medalha de ouro. "Honestamente, não é grande coisa para mim. Rebeca tinha um solo melhor, de qualquer maneira. É chato como não foi investigado, mas não estou brava com os resultados", disse ela.