Ex-goleiro Tim Howard critica Guardiola: "Arruinou o futebol"

Pep Guardiola é amplamente reconhecido como o melhor treinador da atualidade, mas, surpreendentemente, nem todos compartilham dessa visão positiva. Entre seus críticos está Tim Howard, ex-goleiro norte-americano, que teceu comentários contundentes sobre o técnico espanhol.

Durante sua participação no podcast 'It's Called Soccer', Howard afirmou que Guardiola "arruinou o futebol" ao difundir a ideia de que todos podem adotar o estilo de jogo posicional. "Isso não é verdade. Nem todo mundo consegue jogar assim. Apenas três times no mundo fazem isso de forma eficiente", declarou o ex-jogador, criticando a popularização do método utilizado por Guardiola.

Confira, abaixo, o episódio completo com as declarações em causa.

Leia Também: Ex-auxiliar de Ten Hag revela tudo sobre Cristiano Ronaldo:'Confrontou-o'