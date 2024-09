Ex-auxiliar de Ten Hag revela tudo sobre Cristiano Ronaldo:'Confrontou-o'

Steve McClaren concedeu uma longa entrevista ao jornal britânico The Telegraph nesta quarta-feira, onde relembrou detalhes da temporada 2022/23, quando trabalhou como treinador-adjunto de Erik ten Hag no Manchester United.

O atual técnico da seleção da Jamaica acompanhou de perto a polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo, que resultou na rescisão de contrato do craque português com o clube, no final de 2022, antes de se transferir para o Al Nassr. McClaren elogiou a forma como Ten Hag gerenciou a situação, apesar das críticas que enfrentou.

"Não tenho nada a criticar na forma como ele conduziu as coisas. Ele lidou muito bem com o que aconteceu. Já naquela época, eu dizia que ele era a pessoa certa para esse desafio. Isso ficou claro na forma como ele lidou com Ronaldo. Ele chegou com padrões altos. Estabeleceu regras e um estilo de jogo", afirmou McClaren.

"Se você não corresse, não jogava. Ele foi firme sobre isso, o que é uma característica típica dos holandeses. Ele sabia que precisava ser rígido. Não poderia haver exceções, os jogadores não poderiam ter liberdade para fazer o que quisessem. Ou seguiam as regras, ou ficavam de fora", continuou.

McClaren destacou que Ten Hag enfrentou Ronaldo diretamente e com razão: "Outros treinadores tentaram se adaptar a ele. Erik não achou que isso fosse necessário. Rangnick tentou, e não deu certo. O mesmo aconteceu com Ole [Gunnar Solskjaer]. Então, ele manteve sua posição e desenvolveu outros jogadores", concluiu o treinador.



