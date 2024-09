Tite é demitido do Flamengo; Filipe Luís assume interinamente

O Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira (30) a saída de Tite do comando técnico do clube, mesmo após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube informou que Filipe Luís, atual técnico das categorias de base, assumirá a equipe de forma interina.

Tite, que chegou ao Flamengo em outubro do ano passado, encerra sua passagem com o título do Campeonato Carioca de 2024. Durante seu período no clube, o treinador esteve à frente do time em 70 partidas, somando 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.