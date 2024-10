Al Hilal vence Al Ahli de virada com dois gols de Mitrovic e mantém lider

O Al Hilal suou, mas saiu com a vitória na partida contra o Al Ahli, vencendo por 2 a 1 neste sábado, pela sexta rodada da liga saudita.

O time da casa abriu o placar aos 12 minutos com um gol do espanhol Gabri Veiga, e manteve a vantagem durante a maior parte do jogo. O Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, só conseguiu empatar aos 56 minutos, com Mitrovic. Foi o próprio sérvio que garantiu os três pontos ao converter um pênalti aos 78 minutos, após a primeira cobrança ser anulada e repetida por ordem do árbitro.

Com o resultado, o Al Hilal segue na liderança isolada do campeonato com 18 pontos, três a mais que o Al Ittihad. Já o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio, encerra a rodada na terceira posição, com 14 pontos.

Leia Também: Felipe Massa estaria entre os que podem ver Schumacher, diz jornal