Filho de Ralf Schumacher revela agressões da mãe ao ex-piloto

A vida familiar de Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1, se transformou em um drama público após ele assumir o relacionamento com o empresário Etienne Bousquet-Cassagne. O que inicialmente era uma questão pessoal se tornou uma batalha acirrada com sua ex-mulher, Cora Brinkmann, que recentemente declarou ter se sentido "usada" durante os 14 anos de casamento com Ralf.

Essas acusações abriram as portas para uma série de revelações por parte de David Schumacher, filho do casal e também piloto. Em defesa do pai, David decidiu quebrar o silêncio, expondo episódios preocupantes de agressões físicas e psicológicas sofridas durante a convivência com a mãe. Segundo David, a situação chegou a um ponto crítico quando Cora agrediu Ralf na sua presença, forçando a intervenção da polícia.

David detalhou o histórico de abuso em suas redes sociais, afirmando: “Minha mãe tem problemas mentais, e houve um incidente em que ela não parava de bater no meu pai. Tivemos que chamar a polícia porque as coisas saíram completamente de controle.” Ele revelou ainda que, após a separação dos pais, em 2015, foi ameaçado pela mãe: “Ela disse que, se eu não fosse morar com ela, ela destruiria o meu sonho de vida, que era me tornar piloto de Fórmula 1.”

O jovem piloto, que sempre foi incentivado pelo pai a manter um vínculo com a mãe, desabafou sobre os anos de sofrimento: “Meu pai fez de tudo para que eu mantivesse uma boa relação com ela, mas a situação ficou insustentável. Em um momento, ela chegou a ameaçar bater o carro contra uma árvore comigo dentro.”

As acusações de David geraram uma onda de repúdio contra Cora, que, por sua vez, alegou estar recebendo ameaças de morte. Ela decidiu se afastar das redes sociais e escreveu: "Esses ataques são insuportáveis. Estou me retirando temporariamente."

A disputa familiar ganhou ainda mais repercussão com a divulgação de uma intimação judicial enviada por Cora ao próprio filho. David, ao compartilhar o documento, ironizou: “Se a verdade é dolorosa, você terá de enviar uma carta dos seus advogados ao seu próprio filho.”

