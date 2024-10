Lutador Guilherme Bomba, ex de Demi Lovato, é achado morto aos 38 anos

O lutador brasileiro Guilherme “Bomba” Gomes Vasconcelos, ex-namorado da cantora Demi Lovato, foi encontrado morto em Los Angeles, nesta terça-feira (15), aos 38 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Ao longo de sua carreira no MMA, Guilherme “Bomba” teve 16 lutas, das quais venceu 10 e perdeu 6. Ele alcançou notoriedade no esporte em 2014, quando participou do reality show TUF Brasil (The Ultimate Fighter Brasil), integrando o time do lutador norte-americano Chael Sonnen. Mais tarde, ele teve a oportunidade de lutar no UFC, mas acabou derrotado por Luke Zachrich.

Após sua breve passagem pelo UFC, Guilherme foi contratado pelo Bellator, onde lutou seis vezes, conquistando três vitórias e sofrendo três derrotas. Ele continuou sua trajetória no MMA e se tornou uma figura conhecida no cenário de artes marciais.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Entre 2016 e 2017, Guilherme "Bomba" ganhou ainda mais visibilidade fora dos octógonos ao se envolver em um relacionamento com a cantora pop Demi Lovato. O casal chegou a aparecer em diversas páginas de fofocas e entretenimento durante o namoro. Além de Demi, o lutador também teve relacionamentos com a atriz Fernanda Paes Leme e a modelo Kayla Lauren, mãe de sua filha de um ano.

