Endrick perde espaço no Real Madrid; veja números do atacante com a camisa merengue

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick chegou ao Real Madrid com status de promessa. O técnico Carlo Ancelotti, porém, tem preferido não utilizar o jovem de 18 anos nos últimos jogos após dar algumas oportunidades a ele no início de sua trajetória no clube.

Endrick atuou em nove partidas pelo Real Madrid e, ao todo, soma 141 minutos jogados. O atacante começou apenas uma partida como titular e entrou no final da maior parte das partidas em que atuou. Seus adversários foram: Real Valladolid, Las Palmas, Betis, Real Sociedad, Espanyol, Alavés e Atlético de Madri, pelo Campeonato Espanhol, além de Stuttgart e Lille, na Champions League.

O brasileiro marcou dois gols até aqui e ambos foram em estreias nas competições que o Real disputa. O primeiro saiu aos 41 minutos da segunda etapa do duelo contra o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. Já o segundo foi em partida pela Champions League, quando saiu do banco e marcou aos 35 minutos da etapa complementar contra o Sttutgart.

O último jogo disputado por Endrick até o momento foi sua estreia pelo Real Madrid como titular, contra o Lille, na Champions, em 2 de outubro. O jovem não é utilizado por Carlo Ancelotti por opção técnica há quase um mês. Foram quatro jogos disputados e, em todos, Endrick esteve no banco, mas o treinador preferiu não utilizar o atacante. Foram três partidas pelo Campeonato Espanhol e uma pela Liga dos Campeões:

Real Madrid 2 x 0 Villarreal - 05/10 - Campeonato Espanhol

Celta de Vigo 1 x 2 Real Madrid - 19/10 - Campeonato Espanhol

Real Madrid 5 x 2 Borussia Dortmund - 22/10 - Liga dos Campeões

Real Madrid 0 x 4 Barcelona - 26/10 - Campeonato Espanhol

O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (05) para o duelo contra o Milan, pela Champions. Por ser um duelo de peso, Endrick deverá começar no banco e estar à disposição de Carlo Ancelotti caso o confronto exija maior força ofensiva. A oportunidade do camisa 16 pode vir com a lesão de Rodrygo, que deverá desfalcar a equipe.