Flamengo: Bruno Henrique é investigado por suposto esquema de apostas

A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro abriram uma investigação que tem como alvo Bruno Henrique, craque do Flamengo, por um suposto esquema de apostas.

O atacante é suspeito de ter recebido cartões amarelos de forma proposital no duelo do Flamengo contra o Santos, realizado em novembro de 2023, para beneficiar os apostadores.

No jogo, registrado há um ano, Bruno Henrique viu um amarelo por ter feito uma falta sobre Soteldo e viu um segundo por reclamar junto do árbitro, acabando por ser expulso da partida.

A Polícia utilizou dados de três empresas que identificaram um volume fora do normal de apostas em cartões recebidos por Bruno Henrique no jogo contra o Santos, sendo que grande parte delas teria sido feita por amigos e familiares do jogador de 33 anos.

