Promessa do futebol equatoriano, Marco Angulo morre aos 22 após acidente

O futebol equatoriano perdeu uma de suas jovens promessas nesta terça-feira, 12. Marco Angulo, meio-campista de 22 anos que defendia a LDU de Quito, faleceu após passar 36 dias internado em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no dia 7 de outubro. O jogador tinha três jogos pela seleção do Equador e era visto como uma estrela em ascensão.

Em um comunicado emocionado nas redes sociais, a LDU expressou pesar pela morte de Angulo, que vestia a camisa 88 do clube desde março deste ano. “É com profunda dor e tristeza que informamos o falecimento de nosso querido jogador Marco Angulo. Estendemos nossas condolências à família e aos amigos. Sua partida representa uma perda irreparável, que marcará nossos corações para sempre”, declarou o clube.

No acidente, Angulo sofreu lesões graves na cabeça e no pulmão, que o deixaram em coma desde então. Outras duas pessoas também perderam a vida, incluindo Roberto Cabezas, amigo e jogador do Independiente Juniores.

Este não foi o primeiro acidente envolvendo o jovem atleta. Em 2022, Angulo havia se envolvido em um acidente de trânsito em Guayaquil, mas saiu ileso na ocasião.

Ao longo de sua curta carreira, Angulo teve passagens por clubes como Independiente Juniores, Independiente del Valle e FC Cincinnati, além da Seleção do Equador. Ele também integrou o time do Independiente del Valle na vitória sobre o São Paulo na final da Copa Sul-Americana de 2022, deixando uma marca significativa no futebol sul-americano.



Leia Também: Grávida dirige ambulância para salvar marido após motorista se perder