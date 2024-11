Grávida dirige ambulância para salvar marido após motorista se perder

Uma grávida de 13 semanas precisou assumir o volante de uma ambulância enquanto seu marido agonizava, após o motorista do veículo se perder no caminho para o hospital. Aaron Morris, de 31 anos, sofreu um grave acidente de moto em um cruzamento em Esh Winning, no Condado de Durham, na Inglaterra, no dia 1º de julho de 2022. Samantha Morris, que aguardava seu marido para comemorar seu aniversário, encontrou-o caído na estrada após ser alertada sobre o acidente. De acordo com o jornal Daily Mail, com apenas algumas semanas de gestação de gêmeos, ela não imaginava que aquele seria o último momento ao lado de Aaron.

No julgamento, realizado nesta terça-feira (12) no Tribunal do Legista do Condado de Durham e Darlington, Samantha relatou a frustração e o desespero que enfrentou ao ver o motorista da ambulância, da empresa terceirizada Ambulanz, desorientado e sem saber como chegar ao hospital. Durante os 54 minutos que demoraram para o atendimento chegar, a condição de Aaron se agravou. Ao ser colocado na ambulância, ele teve uma parada cardíaca, e, ao ver o motorista perdido, Samantha tomou a decisão de dirigir ela mesma até o Hospital Universitário de North Durham. No tribunal, ela declarou emocionada: "Eu estava lá para segurar a mão de Aaron enquanto seu coração dava a última batida."

O inquérito revelou que diversas tentativas de chamar uma ambulância foram feitas por várias pessoas, incluindo uma amiga enfermeira de Samantha. A ambulância, entretanto, só chegou quase uma hora depois do primeiro contato, deixando uma marca de angústia e questionamentos sobre a qualidade do atendimento prestado no dia do acidente.

