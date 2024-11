UEFA investiga árbitro David Coote por insultos e uso de substâncias

A UEFA anunciou nesta quinta-feira a abertura de uma investigação sobre o árbitro inglês David Coote, após a divulgação de vídeos nas redes sociais em que ele aparece insultando Jürgen Klopp, ex-treinador do Liverpool, e aparentemente cheirando uma substância branca. A ação é vista como uma "potencial violação" do código de conduta.

"Um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA foi designado para avaliar uma possível violação do Regulamento Disciplinar da UEFA pelo árbitro David Coote", informou o comunicado oficial da entidade.

A UEFA prometeu divulgar "mais informações" no momento apropriado.

David Coote foi suspenso pela Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), órgão que regula a arbitragem no futebol inglês, logo após a divulgação das imagens. Vale lembrar que Coote atuou como assistente de VAR na partida entre Portugal e França, nas quartas de final da Euro 2024, realizada no dia 5 de julho. Segundo o The Sun, o incidente envolvendo a substância ocorreu no dia seguinte ao jogo, na Alemanha.

