Afinal, quantos milhões arrecadam Mike Tyson e Jake Paul após combate?

O confronto entre Mike Tyson e Jake Paul, realizado na madrugada deste sábado, no Texas, era muito aguardado pelos fãs de boxe e também por outros públicos. Após 20 anos, o ex-campeão mundial retornou ao ringue para enfrentar o youtuber, 30 anos mais jovem, e acabou sendo derrotado. No entanto, ambos saíram vencedores no que diz respeito ao faturamento. Mas, afinal, quanto Mike Tyson e Jake Paul ganharam com essa luta promovida e transmitida pela Netflix?

De acordo com informações da MARCA, o lucro total do evento foi de 56 milhões de euros (cerca de R$ 305 milhões), sendo que a maior parte ficou com Jake Paul, que recebeu 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 109 milhões). Já Mike Tyson garantiu 18 milhões de euros (em torno de R$ 98 milhões), valor que pode ainda aumentar dependendo de outros fatores relacionados ao evento.

Para entender a dimensão desse montante, basta compará-lo com lutas anteriores. No combate anterior, contra Mike Perry, Jake Paul arrecadou cerca de seis milhões de dólares (aproximadamente R$ 30 milhões), ou seja, o valor atual é quase seis vezes maior. Já Mike Tyson, em 2020, enfrentou Roy Jones Jr. em uma luta de exibição e recebeu cerca de um milhão de euros (em torno de R$ 5,4 milhões). Ainda assim, o valor obtido por Tyson nesta luta contra Jake Paul se aproxima do que ele ganhou em seu lendário combate contra Evander Holyfield, no qual arrecadou 28 milhões de euros (cerca de R$ 152 milhões), mesmo que, desta vez, ele tenha sido derrotado.

