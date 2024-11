Lewandowski pode renovar com o Barcelona e adiar chegada de Gyökeres

Robert Lewandowski está otimista com a possibilidade de renovar seu contrato com o Barcelona, o que, caso se concretize, pode acabar inviabilizando a chegada de Viktor Gyökeres ao clube. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Sport.

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, demonstrou interesse no atacante sueco, que atualmente joga pelo Sporting. No entanto, se Lewandowski permanecer por mais uma temporada no clube catalão, isso reduziria as chances de contratação de Gyökeres, adiando possíveis negociações futuras.

Vale destacar que o atacante polonês vive uma fase excepcional, com 20 gols marcados em apenas 18 partidas nesta temporada. O contrato atual de Lewandowski com o Barcelona vai até junho de 2024, mas a renovação poderia estender seu vínculo com o time até 2026 ou 2027.

