Torcedor tatua taças do Brasileirão e da Libertadores antes de decisões

O Botafogo encara uma das semanas mais importantes de sua história. Nesta terça-feira, às 21h30, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque em um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, no próximo sábado, o time disputa contra o Atlético-MG a final da Libertadores da América. Apesar das conquistas ainda não estarem garantidas, o torcedor Alex Fonseca, de Curitiba, já demonstrou confiança ao tatuar em sua pele as imagens das duas taças.

O jogo contra o Palmeiras é visto como uma final antecipada no Brasileirão, já que ambos os times têm o mesmo número de pontos. Caso vença, o Botafogo ficará a apenas quatro pontos do título, dependendo somente de seus resultados contra Internacional e São Paulo. Em caso de derrota, o Palmeiras precisaria de apenas uma vitória nos últimos dois jogos, contra Cruzeiro e Fluminense. O empate mantém as chances abertas, mas exigiria que os paulistas vencessem ambos os jogos restantes.

Já na final da Libertadores, o formato é mais simples: partida única contra o Atlético-MG no estádio Más Monumental, em Buenos Aires, às 17h do próximo sábado. Se o placar terminar empatado no tempo regulamentar, haverá prorrogação, e persistindo a igualdade, o campeão será decidido nos pênaltis. A expectativa é alta para esta semana histórica para o Glorioso.

