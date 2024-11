Manchester City abre 3 a 0, mas leva empate do Feyenoord com duas falhas de Ederson

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City contou com uma noite infeliz de Ederson e só empatou com o Feyenoord por 3 a 3 nesta terça-feira (26), em casa, pela quinta rodada da Champions League e viu a crise ampliar ainda mais.

O City sobrava no jogo. Haaland [duas vezes] e Gündogan marcaram os gols da equipe inglesa, que vencia por 3 a 0 até os 28 minutos do segundo tempo.

O Feyenoord teve ajudinhas de Ederson para empatar. A equipe holandesa se aproveitou de dois erros do goleiro brasileiro e um de Gvardiol para empatar com gols de Hadj Moussa, Giménez e Hancko.

O City vinha de cinco derrotas consecutivas. A equipe foi superada por Tottenham [duas vezes], Brighton, Bournemouth e Sporting.

As duas equipes voltam a jogar pela Champions no dia 11 de dezembro, às 17h (de Brasília). O Manchester City visita a Juventus, e o Feyenoord recebe o Sparta Praga. Os dois duelos serão válidos pela sexta rodada.

COMO FOI O JOGO

O City martelou pelo chão, pelo alto, mas só saiu na frente de pênalti. O time comandado por Pep Guardiola foi protagonista no primeiro tempo da partida e deu muito trabalho para a defesa do Feyenoord. Os holandeses chegaram a melhorar na reta final da etapa, mas um pênalti cometido perto dos acréscimos ajudou os mandantes a saírem na frente.

O jogo parecia resolvido no começo do segundo tempo, mas teve emoção até o fim e empate heroico. O City voltou em ritmo forte e tratou de marcar dois gols em três minutos para abrir 3 a 0 e jogar mais tranquilo. Com os mandantes mais lentos, o Feyenoord aproveitou e se mostrou ligado no jogo. A equipe holandesa fez valer erros de Gvardiol e Ederson para deixar tudo igual.

MACHESTER CITY

Ederson; Lewis, Akanji, Aké e Gvardiol; Gündogan (De Bruyne), Matheus Nunes e Bernardo Silva; Foden (McAtee), Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

FEYENOORD

Wellenreuther; Nieuwkoop (Lotomba); Trauner, Hancko e Smal (Zerrouki); Milambo (Beelen), Hwang (González) e Timber; Hadj Moussa, Igor Paixão e Carranza (Giménez). Técnico: Brian PriskeCompetição: 5ª rodada da Champions League

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Árbitro: Radu Petrescu (ROM)

Assistentes: Radu Ghinguleac (ROM) e Mircea Grigoriu (ROM)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Gols: Haaland (43'/1°T), Gündogan (4'/2°T), Haaland (7'/2°T), Hadj Moussa (29'/2°T), Giménez (36'/2°T), Hancko (42'/2°T)

Cartões amarelos: Carranza (FEY), McAtee (MCI)

