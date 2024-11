Atuesta volta ao Palmeiras após empréstimo ao LAFC, mas não deve ficar

(UOL/FOLHAPRESS) - O volante Atuesta está de volta ao Palmeiras após passar um período de empréstimo pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O retorno, no entanto, deve durar pouco.

Atuesta tinha contrato contra o LAFC até o fim dezembro, mas o clube foi eliminado nas quartas de final da MLS e liberou o jogador. Ele realizou 41 jogos pela equipe estadunidense, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

O volante não deve permanecer no Palmeiras. A reportagem apurou que o clube já conversa com os representantes do jogador e analisa algumas propostas. A ideia é, realmente, encontrar um novo time para o atleta.

Atuesta tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026. Ele foi contratado pelo clube paulista junto ao mesmo LAFC em dezembro de 2021. O clube pagou cerca de 3,7 milhões de dólares (R$ 20,7 milhões na época) para comprar 70% dos direitos do atleta.

O colombiano tem 60 jogos disputados pelo Palmeiras. Ele marcou dois gols e contribuiu ainda com duas assistências.

Leia Também: Palmeiras precisa de reviravolta incrível para não ter pior ano da 'era Abel Ferreira'