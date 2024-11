Carlo Ancelotti aponta "remédio" para Kylian Mbappé após pênalti perdido

Após a derrota do Real Madrid para o Liverpool por 2 a 0 nesta quarta-feira, em partida marcada por um pênalti perdido por Kylian Mbappé, o técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa do jogador francês. O treinador seguiu o exemplo de Jude Bellingham, que também havia manifestado apoio ao companheiro de equipe.

"Já aconteceu muitas vezes. Atacantes enfrentam dificuldades para marcar pênaltis, e isso traz frustração. Há apenas um remédio: paciência. Este é um momento difícil, mas temos que apoiá-lo. Certamente as coisas vão se resolver em breve", afirmou Ancelotti em declarações ao jornal espanhol AS.

O técnico destacou que o momento delicado faz parte da trajetória de qualquer jogador, mas reforçou a confiança em Mbappé. "O que eu sugiro? Que ele continue trabalhando, lutando... e lutando. Este momento vai passar. As coisas não estão funcionando agora, mas, com paciência, sabemos que ele é um jogador extraordinário", pontuou.

Sobre a atuação do time no jogo, Ancelotti reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo Real Madrid e enfatizou a importância de buscar a recuperação nos próximos desafios: "Chegar aos oito primeiros já é muito difícil. Portanto, há a obrigação de ficar entre os 24 primeiros e lutar por isso", disse, referindo-se à classificação para a próxima fase da competição.

