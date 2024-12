Título do Botafogo ajuda planejamento do São Paulo para próxima temporada

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo comemorou o título do Botafogo na Libertadores, que ajudou o clube a definir seu planejamento para 2025.

O Tricolor garantiu sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores e não vai precisar disputar as preliminares. A equipe esperava essa definição para dar sequência no planejamento da pré-temporada de 2025.

Com as datas em que disputaria a pré-Libertadores liberadas, o São Paulo pode dar andamento no pedido de adiamento das duas primeiras rodadas do Paulistão. O clube já tinha alinhado a possibilidade com a FPF (Federação Paulista de Futebol), mas esperava a confirmação da vaga.

Agora, o Tricolor deverá poder contar com todo o grupo durante o período completo de pré-temporada nos Estados Unidos. O São Paulo já tinha decidido que usaria os titulares nos dois amistosos, mas poderia mandar de volta para o Brasil um grupo menor com reservas para mesclar com jovens e disputar o início do torneio estadual.

O São Paulo viaja para os Estados Unidos no dia 7 de janeiro e fica até o dia 20. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro no dia 15 e, quatro dias depois, o Flamengo, em jogos válidos pela FC Series.

Leia Também: Seleção brasileira feminina de futebol vence Austrália em amistoso em Gold Coast