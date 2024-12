Seleção brasileira feminina de futebol vence Austrália em amistoso em Gold Coast

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de futebol feminino venceu a Austrália neste domingo (1º), pelo placar de 2 a 1, em um amistoso em Gold Coast.

No meio da semana, o Brasil já tinha derrotado a Austrália por 3 a 1. Um belo feito para as brasileiras que enfrentaram as semifinalistas da Copa do Mundo de 2023 -na qual terminaram em 4º lugar.

Lembrando que o Brasil conquistou a prata nas Olimpíadas da França-2024, após tropeços em sua classificação.

Na partida deste domingo, a seleção se impôs mais em campo com chances de aumentar o placar no amistoso. O primeiro gol saiu aos 29 minutos com Gabi Portilho. O placar aumentou aos 39 com Lauren em uma jogada ensaiada de escanteio.

A Austrália descontou os 41 com Hayley Raso. A jogadora apareceu sozinha na pequena área brasileira e completou cruzamento rasteiro após falha da defesa brasileira. Houve falta não marcada em Adriana no campo de ataque na origem da jogada.

Leia Também: Antetokounmpo volta, consegue novo 'triple-double' e comanda Bucks em sua 6ª vitória seguida