Final de torneio na Guiné-Conacri acaba em tragédia com dezenas de mortos

A final de um torneio local de futebol na Guiné-Conacri, entre as equipes N'N'Zérékoré e Labé, foi marcada por uma tragédia neste domingo. O jogo, que ocorria no estádio de N'N'Zérékoré, precisou ser suspenso na reta final devido a confrontos violentos nas arquibancadas. O caos rapidamente se espalhou para fora do estádio, resultando em dezenas de mortes.

De acordo com a agência de notícias AFP, corpos foram encontrados dentro e fora do estádio, com vítimas alinhadas nos corredores de uma unidade hospitalar e outras identificadas nas proximidades do local da partida. O cenário de terror chocou o país e gerou uma onda de luto.

Embora as causas exatas do tumulto ainda sejam investigadas, relatos indicam que as decisões do árbitro contribuíram para a escalada da violência. Segundo o jornalista Facely Konaté, a confusão começou após uma expulsão revertida para um cartão amarelo. O estopim ocorreu aos 83 minutos, quando o árbitro marcou um pênalti a favor do N'N'Zérékoré, gerando revolta entre os torcedores.

Para conter os tumultos, as forças de segurança recorreram ao uso de gás lacrimogêneo, inclusive para proteger os dirigentes presentes no estádio. No entanto, a situação saiu do controle, resultando em vítimas fatais, incluindo várias crianças, algumas com cerca de 13 anos, segundo a mesma fonte.

#Guinée | La finale d'un tournoi de football de soutien à la junte tourne au drame à N’zérékoré, au sud du pays. Au moins 10 morts, selon des sources, dont la plupart sont des enfants.



L’appréciation de certaines décisions de l’arbitrage au cours du match qui opposait l’équipe… pic.twitter.com/zD3OFSmji2 — Facely Konaté (@FacelyKonate1) December 1, 2024

