Verstappen critica George Russell: "Perdi o respeito por ele"

Max Verstappen perdeu a pole position do Grande Prêmio do Catar após ser penalizado por interferir na volta rápida de George Russell durante a classificação. A decisão foi tomada após uma reunião com os comissários de prova, onde o holandês demonstrou forte insatisfação com a postura do piloto da Mercedes.

Em entrevista à emissora neerlandesa ViaPlay e posteriormente em uma coletiva de imprensa, o tricampeão mundial de Fórmula 1 expressou sua frustração sem poupar palavras, afirmando que perdeu todo o respeito por Russell.

“Foi ridícula a forma como ele pressionou para que eu recebesse uma penalização. Fiquei realmente f... com ele por causa disso. Ele sempre parece muito educado na frente das câmeras, mas na sala com os comissários é uma pessoa completamente diferente. Não consigo suportar isso. E, por mim, ele pode ir à merda, porque não tenho que lidar com ele”, disse Verstappen, visivelmente irritado, na zona de entrevistas rápidas.

Mais tarde, em um tom mais contido, Verstappen manteve sua posição, mas detalhou sua decepção. “Sinceramente, foi muito decepcionante, porque estamos todos aqui e tentamos nos respeitar muito. Já estive naquela sala várias vezes durante minha carreira, com pilotos que correram comigo, e nunca vi ninguém tentar prejudicar tanto o outro. Ele perdeu todo o meu respeito”, declarou.

