Yuri renasce no Corinthians, vira ímã de gols e pode repetir feito de Jô

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Alberto vive uma fase iluminada no Corinthians. Ele deu um pontapé na desconfiança, engatilhou uma sequência goleadora e assumiu a artilharia do Brasileirão.

Yuri balançou a rede pelo menos uma vez nos últimos sete jogos em que atuou no Campeonato Brasileiro. Ele marcou nos jogos contra São Paulo, Athletico-PR, Palmeiras, Vitória e Cruzeiro, e fez dois gols contra o Inter e na virada sobre o Criciúma, no último final de semana.

O camisa 9 foi decisivo nas últimas três vitórias do Corinthians. O atacante de 23 anos anotou gols que tiveram influência direta no resultado.

Ele chegou a 13 gols e virou o maior goleador do Brasileiro, empatado com Alerrandro, do Vitória. Até o final de setembro, ele tinha marcado apenas três vezes no campeonato.

Yuri pode ser o primeiro corintiano artilheiro do campeonato desde Jô, que conquistou o feito em 2017. Naquele ano, o atacante corintiano fez 18 gols.

PERTO DE SAÍDA

Yuri Alberto deu a volta por cima no Corinthians e "renasceu" com Ramón Díaz. Ele foi bancado pelo treinador argentino, que acreditava que o jogador iria se recuperar, mesmo quando vivia um jejum de nove partidas e era alvo de insatisfação da torcida. Depois disso, começou a deslanchar.

O atacante ficou muito perto de sair em agosto. Ele recebeu uma proposta do Southampton, da Inglaterra, mas a oferta foi negada pela diretoria. O camisa 9 revelou que chegou a ter interesse em deixar o clube paulista.

Yuri também foi beneficiado pela chegada de Memphis. O brasileiro e o holandês se entrosaram em campo e deram início a uma parceria produtiva no ataque alvinegro.

