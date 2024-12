RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho será avô aos 44 anos. A novidade foi compartilhada pela nora Giovanna Buscacio, 24, que reuniu a família para anunciar que está grávida de quatro meses. Ela e João Mendes, filho do craque com a ex-bailarina do Faustão Janaína Mendes, ainda não sabem o sexo do bebê.

João, 19, é jogador de futebol e assinou, em agosto deste ano, com o time inglês Burnley, da segunda divisão, após uma passagem pela base do Barcelona, na Espanha. Lateral-esquerdo, ele iniciou a carreira no Cruzeiro, onde atuou por quatro temporadas. Giovanna é irmã da atriz Giullia Buscacio, que interpretou Sandra em "Renascer".

A família de Giovanna comemorou a chegada do bebê nas redes sociais. "Amo essa família", declarou Giullia. "Deus, obrigada por tudo! Obrigada pela família, pelo amor, pela vida e pela saúde de todos que amamos! Giovanna, tudo perfeito no dia de ontem! Estou esperando ansiosamente pela chegada da vidinha que você carrega aí dentro de você! Te amo", comemorou Adriana Buscacio, mãe das jovens.

