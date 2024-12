Guardiola sem medo da crise: "Não temos pena de nós próprios"

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, destacou nesta terça-feira (3) o desempenho do Nottingham Forest, comandado por Nuno Espírito Santo, enquanto analisava a crise que sua equipe enfrenta. Em entrevista coletiva antes do confronto de quarta-feira, o treinador reafirmou o foco em reagir, jogo a jogo, e elogiou a evolução do campeonato inglês.

"Estamos focados apenas no próximo jogo, exatamente como fazemos quando vencemos. Precisamos limpar nossas cabeças e ajustar nossa forma de jogar. Não há espaço para autopiedade. Eu não sinto pena de mim mesmo. É o que é, e temos que aceitar isso", afirmou Guardiola, citado pela Sky Sports.

O treinador também respondeu aos elogios de Nuno Espírito Santo, técnico do Nottingham Forest, e retribuiu as palavras:

"Agradeço os elogios do Nuno e devolvo os mesmos para ele. Sei o que construí na minha carreira com tantos jogadores e clubes. Estou confiante no que pode acontecer amanhã. O Nottingham é fisicamente forte, com um técnico experiente e muita qualidade. A classe média da Premier League cresceu muito. Hoje, não são apenas um ou dois jogos, são vários times que competem em alto nível", afirmou Guardiola.

O Manchester City, que enfrenta um período crítico com sete jogos sem vitória (seis deles derrotas), terá um importante desafio contra o Nottingham Forest nesta quarta-feira, às 19h30 (horário local). Guardiola busca inspiração e ajustes para mudar a trajetória da equipe e voltar ao caminho das vitórias.

