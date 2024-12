Jogador é sequestrado no Equador; polícia faz operação para localizá-lo

O lateral-direito Pedro Pablo Perlaza, jogador do Delfín e figura de destaque no futebol equatoriano, está desaparecido após um sequestro ocorrido na noite de segunda-feira (2) na cidade de Esmeraldas, Equador. A Polícia Nacional e a Unidade Antissequestro (Unase) estão conduzindo uma operação para localizar o atleta, enquanto detalhes sobre o caso permanecem escassos.

Perlaza foi visto pela última vez no bairro 5 de Junio, no cantão de Tonsupa, momentos antes de ser abordado por criminosos em dois veículos. De acordo com informações iniciais, ele foi levado à força, mas até agora não houve pedidos de resgate nem pistas concretas sobre o paradeiro do jogador.

Figura marcante no futebol equatoriano

Conhecido popularmente como "PPP", Pedro Pablo Perlaza é um dos atletas mais respeitados no cenário esportivo do Equador, especialmente em Esmeraldas, sua cidade natal. Aos 33 anos, o lateral acumula passagens por grandes clubes como Barcelona de Guayaquil, LDU, Independiente del Valle e Delfín, onde atualmente joga.

Após retornar ao Delfín em julho de 2024, Perlaza participou de nove partidas, somando 580 minutos em campo. Sua primeira passagem pelo clube foi marcada pelo título da Pro League em 2019, consolidando sua reputação como um dos melhores jogadores de sua posição.

As autoridades equatorianas iniciaram uma investigação detalhada sobre o caso. A Unase, especializada em crimes de sequestro, lidera as buscas e está trabalhando para esclarecer as circunstâncias do crime. Apesar da gravidade da situação, não há confirmação sobre os responsáveis nem sobre possíveis motivações.

