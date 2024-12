Ex-jogador argentino é suspeito de jogar a esposa do sétimo andar

A morte trágica de Raquel Candia, esposa do ex-jogador argentino Fernando Cáceres, está repercutindo em toda a Argentina. Raquel, de 45 anos, morreu na última segunda-feira (2) após cair do sétimo andar do prédio onde vivia com Cáceres, em Ramos Mejía, província de Buenos Aires.

Segundo informações da imprensa argentina, o casal estava em casa no momento do incidente. As autoridades agora aguardam os resultados da autópsia para determinar se a queda foi acidental, suicídio ou homicídio.



Fernando Cáceres, de 55 anos, vive em uma cadeira de rodas desde que foi baleado na cabeça durante um assalto em 2009, dois anos após encerrar sua carreira como jogador de futebol. No entanto, detalhes curiosos surgiram sobre a cena do incidente: o ex-jogador foi encontrado pelas autoridades sentado em uma cama, e não em sua cadeira de rodas habitual.

Enquanto a investigação segue em andamento, familiares de Raquel Candia acusam Cáceres de ser o responsável pela morte. Manuel, irmão da vítima, afirmou à imprensa local:

"Ele sempre a maltratou. É uma pessoa má, desumana. Não temos dúvidas de que ele é culpado."

O irmão também revelou que vizinhos relataram ao jornal Marca um episódio de violência momentos antes da queda.

"Era uma relação muito agressiva por parte dele. Testemunhas e vizinhos ouviram gritos antes do acidente. Aproximaram-se da varanda e a empurraram. Minha irmã não se suicidou, ela foi morta."

Carlos Arribas, procurador-geral do município de La Matanza, confirmou que Fernando Cáceres será interrogado nos próximos dias.

"Inspecionamos o apartamento e recolhemos todas as provas relevantes. A autópsia será realizada nesta quarta-feira, e, a partir dos resultados, decidiremos os próximos passos. Não descartamos nenhuma hipótese neste momento", declarou.

Formado pelo Argentinos Juniors, Fernando Cáceres foi convocado 24 vezes para a seleção argentina e teve passagens por clubes renomados como River Plate, Boca Juniors, Independiente, Zaragoza, Valencia, Celta de Vigo e Córdoba.

Leia Também: Guardiola sem medo da crise: "Não temos pena de nós próprios"