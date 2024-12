Ancelotti diz que Mbappé "está triste e desiludido" após perder pênalti

O Real Madrid enfrentou mais uma derrota na temporada nesta quarta-feira (4), ao perder por 2 a 1 para o Athletic Bilbao. Um dos momentos mais marcantes da partida foi o pênalti desperdiçado por Kylian Mbappé aos 68 minutos, que poderia ter mudado o resultado do jogo.

Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre o desempenho da equipe e destacou o equilíbrio da disputa:

"Foi um jogo complicado, equilibrado, muito disputado e competitivo. Os pequenos detalhes nos penalizaram", afirmou o treinador aos jornalistas.

Ancelotti preferiu não culpar o atacante francês pelo resultado: "Falhamos o pênalti... Não avalio a prestação de um jogador apenas por causa disso. Às vezes você marca, às vezes erra. É claro que ele está triste e desiludido, mas precisamos seguir em frente", disse.

O técnico também comentou sobre o início de temporada de Mbappé no clube madrilenho. "Ele mostrou muito mais do que 1% que diziam no PSG. Não está em sua melhor forma, mas precisamos dar tempo para que ele se adapte. Já marcou 10 gols e está trabalhando para melhorar", completou Ancelotti.

A derrota mantém a pressão sobre o Real Madrid e aumenta a expectativa dos torcedores por uma recuperação rápida na temporada.