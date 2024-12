Corinthians prevê receita recorde e Arena paga com vaquinha até fim de 2025

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem previsão de arrecadação recorde e até da quitação da dívida com a Caixa até o fim de 2025.

O UOL teve acesso ao orçamento da diretoria para o próximo ano, que projeta arrecadação bruta recorde de R$ 795 milhões. A expectativa da gestão é aumentar em 13% a receita, em relação a 2024.

No documento, a vaquinha da Gaviões da Fiel é ponto primordial para resolver a dívida da Arena. São vários cenários de impacto previstos pelo departamento financeiro ao longo da temporada 2025.

Na previsão otimista, o projeto Doe Arena, da torcida organizada, terá arrecadação de R$ 600 milhões. Com isso, o Corinthians poderia zerar a dívida com a Caixa até dezembro do ano que vem.

No entanto, neste panorama, a vaquinha teria que arrecadar R$ 50 milhões ainda em 2024. Até o momento, o projeto alcançou pouco menos R$ 28 milhões.

Há ainda a alternativa que considera o Fundo Imobiliário da Arena, que poderia gerar um cenário acima da expectativa. No melhor deles, o Timão arrecadaria R$ 1,2 bilhão -ou seja, quitaria a Arena e ainda poderia abater boa parte da dívida do clube.

Na atualização desta temporada, a dívida do Corinthians alcançou R$ 2,3 bilhões. R$ 657 milhões são da construção da Arena, enquanto R$ 1,7 bilhão é apenas do clube.