Artur Jorge fala sobre permanência no Botafogo: "o meu futuro"

Artur Jorge pode conquistar neste domingo a Taça Libertadores e o Brasileirão. No entanto, o técnico não garante sua permanência no Botafogo. Em entrevista à ESPN Brasil, o treinador admitiu que seu futuro no clube ainda é incerto.

"Meu futuro… meu futuro tem algumas incertezas, confesso. Tenho contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. A valorização não é só dos atletas, mas também do treinador. Recebemos algumas propostas. Meu empresário tem gerido isso de forma muito direta. Eu pedi para não ser incomodado ou envolvido em nada disso", explicou Artur Jorge.

Apesar das incertezas, o técnico português garantiu estar focado na conquista do Brasileirão e afirmou que o dono do clube, John Textor, está ciente de todas as possibilidades de saída.

"Eu tinha e tenho dois grandes objetivos: Libertadores, já conquistada, e agora o campeonato brasileiro. São metas das quais não quero me desviar. Mas sei também o que representam essas possibilidades [de saída]. Elas têm sido apresentadas de forma clara e direta para o John Textor e toda a direção do Botafogo. Tudo está muito claro. O que eu quero agora é ouvir a posição do Botafogo em relação a isso, para que eu possa tomar uma decisão sobre meu futuro imediato", destacou.

"Quero fazer parte da elite do futebol brasileiro e sul-americano. Essa é uma grande motivação para mim desde o momento em que jogamos em São Paulo contra o Palmeiras. Cada jogo tem sido uma verdadeira final para nós. Não havia e não há margem para erro, e vamos continuar com essa mentalidade", finalizou.

