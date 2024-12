Atacante do West Ham sofre grave acidente: "momento difícil"

O West Ham retornou às redes sociais pouco depois de confirmar que Michail Antonio sofreu um grave acidente de carro neste sábado, para informar sobre o estado de saúde do atacante jamaicano.

"O West Ham confirma que Michail Antonio está em condição estável após o acidente ocorrido nesta tarde, na área de Essex. Michail está consciente e comunicativo, mas permanece sob rigorosa observação em um hospital no centro de Londres", diz o comunicado oficial.

"Neste momento difícil, pedimos gentilmente que a privacidade de Michail e de sua família seja respeitada. O clube não fará mais comentários hoje à noite, mas fornecerá novas atualizações no momento oportuno", conclui a nota.

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.



Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.



At this difficult time, we…